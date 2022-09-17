Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 77 Gökdeniz Bayrakdar), Güray Vural, Soner Aydoğdu, Ghacha (Dk. 59 Nakajima), Fredy (Dk. 77 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 46 Cemali Sertel), Luiz Adriano (Dk. 13 Ufuk Akyol), Wright

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Gökhan İnler (Dk. 62 Stambouli), Yusuf Sarı (Dk. 63 Guldbrandsen), Belhanda (Dk. 80 Assombalonga), Onyekuru (Dk. 46 Akintola), Emre Akbaba (Dk. 43 Semih Güler)

Gol: Dk. 1 Belhanda, Dk. 76 Guldbrandsen, Dk. 84 Assombalonga (Adana Demirspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 7 Soner Aydoğdu, Dk. 59 Nakajima (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 39 Rakitskyi (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Rodrigues, Dk. 85 Assombalonga, Dk. 90 Guldbrandsen (Adana Demirspor), Dk. 69 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

47. dakika Ndiaye'nin pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Sarı'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

48. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında topu ceza sahası çizgisi üzerinde önünde bulan Bünyamin Balcı'nın şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir son anda kornere çeldi.

57. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Wright, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Wright'ın vuruşunda, topu kaleci Sertaç Özbir kurtardı. Dönen topu Adana Demirsporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

76. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Svensson'un ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guldbrandsen'in sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

84. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-3.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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