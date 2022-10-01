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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım

Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Seyedmajid Hosseini, Kolevetsios, Lionel Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan Civelek, Mensah, Mame Thiam, Gavranovic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Gomez

Goller: Dk. 25 Gavranovic (Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 14 Trezeguet (Trabzonspor)

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

7. dakikada konuk takımın defans oyuncusu Bartha'nın ara pasında topla buluşan Gomez ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Gomez'in şutunda kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada ev sahibi takımın etkili atağında Cardoso'nun ceza sahası dışında rakiplerini geçerek vurduğu sert şutta kaleci topu uzaklaştırdı.

18. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet'in sol kanattan sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci yatarak kurtardı.

25. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında topla buluşan Thiam'ın ara pasını iyi değerlendiren Gavranovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

33. dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahası dışından Bakasetas'ın vurduğu meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Kayserispor Trabzonspor Kayseri futbol mac

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