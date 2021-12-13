Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta yapılan 2 maçla sona erdi.

Ligde haftanın kapanış gününde önce Demir Grup Sivasspor-Galatasaray, sonrasında da Gaziantep FK-Fenerbahçe maçları yapıldı. Günün ilk karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe, geri düştüğü müsabakada 2 kez rakibini yakalasa da sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçların ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde olan Fenerbahçe 5, 16 puan gerisinde bulunan Galatasaray ise 9. sıraya geriledi.

- Trabzonspor'un yenilmezlik unvanı sona erdi

Lider Trabzonspor, 16. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenildi.

Bu sonuçla bordo-mavili ekibin Süper Lig'deki 27 maçlık yenilmezlik serisini son buldu. Haftaya namağlup lider giren Karadeniz temsilcisi, yenilmezlik serisini sürdüremese de 39 puanla liderliğini devam ettirdi.

- Konyaspor, Başakşehir ve Hatayspor'un zirve takibi sürüyor

Bordo-mavililerin puan kaybettiği haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen ikinci İttifak Holding Konyaspor, 30 puana yükselerek liderle puan farkını 9 puana indirdi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde iyi bir sezon geçiren Atakaş Hatayspor ise deplasmanda Altay'ı 2-1'lik skorla geçerek 2 hafta sonra galip geldi. Hatay temsilcisi, zirve takibini devam ettirdi. Hatay temsilcisi, 29 puana çıkarak ligde üçüncü sıraya yerleşti.

Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinden sonra hiç mağlup olmayan Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde 8. maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve çıkışını sürdürdü. Puanını 28'ye yükselten Başakşehir haftayı 4. sırada tamamladı.

- Beşiktaş, galibiyet özlemini dindirdi

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayrılan Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.

Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, 16. haftada Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti ve 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Beşiktaş, bu süreçte 4 yenilgi ve bir beraberlik alabilmişti.

Lider Trabzonspor ile puan farkını 15'e indiren Beşiktaş, Galatasaray'ı geçerek 7. sıraya çıktı.

- Sonuçlar

Altay-Atakaş Hatayspor: 1-2

VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: 1-4

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Göztepe: 3-1

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 2-1

Adana Demirspor-GZT Giresunspor: 1-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-6

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 4-2

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-0

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 3-2

- Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP1. TRABZONSPOR161231321319392. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR16862271413303. ATAKAŞ HATAYSPOR1692525187294. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR1691625178285. FENERBAHÇE1683526206276. AYTEMİZ ALANYASPOR1683526251277. BEŞİKTAŞ1673626242248. ADANA DEMİRSPOR1665521201239. GALATASARAY16655212012310.DEMİR GRUP SİVASSPOR16574221572211. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK166462325-22212. FRAPORT TAV ANTALYASPOR166372023-32113. GAZİANTEP FK166372125-42114. GZT GİRESUNSPOR16547151411915. YUKATEL KAYSERİSPOR165472226-41916. ALTAY165382125-41817. GÖZTEPE163581624-81418. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR1642101429-151419.ÇAYKUR RİZESPOR1641111532-171320. KASIMPAŞA162591524-911- Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta 17 Aralık Cuma günü yapılacak GZT Giresunspor-Altay müsabakasıyla başlayacak. Hafta, 19 Aralık Pazar günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak.

Haftanın müsabaka programı şöyle:

17 Aralık Cuma:

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak)

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

