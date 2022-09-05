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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

05.09.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 5. hafta maçları tamamlandı - 3'te 3 yaparak puanını 13'e çıkaran Beşiktaş, liderliğini devam ettirdi

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haftanın son maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 13'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 4'nü konuk takımlar, 3'ünü ev sahibi ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Toplam 18 gol atılırken, sadece bir müsabakada takımlar fileleri havalandırmayı başaramadı.

- Sonuçlar

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hangi Kredi Ümraniyespor-Trabzonspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0

Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-2

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 2-3

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1

- Puan durumu

Ligde 5. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan1.BEŞİKTAŞ54101477132.ARABAM.COM KONYASPOR5320606113.FENERBAHÇE53111569104.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR4310808105.GAZİANTEP FK53111064106.ADANA DEMİRSPOR53111073107.GALATASARAY5311422108.TRABZONSPOR5311651109.YUKATEL KAYSERİSPOR520345-1610.FRAPORT TAV ANTALYASPOR5203810-2611.BITEXEN GİRESUNSPOR520347-3612.KASIMPAŞA5203311-8613.CORENDON ALANYASPOR512289-1514.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK411279-2415.DEMİR GRUP SİVASSPOR503238-5316.İSTANBULSPOR410317-6317.ATAKAŞ HATAYSPOR401325-3118.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR501437-4119.MKE ANKARAGÜCÜ401338-51- 6. hafta

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

9 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

10 Eylül Cumartesi:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Gaziantep FK-Hangi Kredi Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

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