Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 90+1 Yusuf Abdioğlu), Boupendza (Dk. 88 Selim Ilgaz), Akintola, Diouf
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Yılmaz Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Shengelia (Dk. 77 Milosevic), Hadziahmetovic, Jevtovic, Daci, Cikalleshi, Kravets
Goller: Dk. 32 Kravets (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 43 ve 68 Boupendza (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk.10 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 41 Daci, Dk. 50 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 45+1 Pablo Santos, Dk. 65 Diouf (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.
51. dakikada Hatayspor'da Traore'nin ceza saha dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, topa kafayla vuran Pablo Santos, meşin yuvarlığı üstten dışarı gönderdi.
57. dakikada Konyaspor'da Shengelia'nın ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
68. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada savunma oyuncuları ve kaleci Sehic arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Boupendza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
90+3 dakikada Skubic'in sağdan ortasında Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Atakaş Hatayspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.