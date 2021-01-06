Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Altan
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Bergdich, Bakalorz, Özer Özdemir, Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Pedro Henrique, Avramovski, Lennon, Alibec
Gol: Dk. 21 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Alibec, Dk. 35 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 34 Muhammet Özkal (Yukatel Denizlispor)
DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada Recep Niyaz'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Rodallega, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
19. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Pantilimon topu kontrol etti.
21. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sol çaprazdan yaptığı ortada Pedro Henrique, çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-1
26. dakikada Lopes'in ceza sahasının önünden çektiği şutta top, kaleci Doğan Alemdar'dan döndü. Topu önünde bulan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
40. dakikada Recep Niyaz'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.