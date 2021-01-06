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Futbol: Süper Lig

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.01.2021 15:45 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 1

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Altan

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Fabiano, Muhammet Özkal, Bergdich, Bakalorz (Dk. 72 Sacko), Özer Özdemir (Dk. 46 Dossevi), Recep Niyaz, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Pedro Henrique (Dk. 90 İlhan Parlak), Avramovski (Dk. 76 Fernandes), Lennon (Dk. 90 Nurettin Korkmaz), Alibec (Dk. 82 Kanga)

Gol: Dk. 21 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Alibec, Dk. 35 Pedro Henrique, Dk. 54 Ackah, Dk. 72 Avramovski, Dk. 86 Doğan Alemdar, Dk. 90+2 Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 34 Muhammet Özkal, Dk. 62 Fabiano (Yukatel Denizlispor)

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 17. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.

51. dakikada ceza sahası içindeki Lennon'un vuruşunda, kaleci Pantilimon gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

65. dakikada Sagal'ın ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Doğan Alemdar, topu çeldi.

69. dakikada Avramovski, ceza sahası sol çaprazından yerden şutunu çekti. Kaleci Pantilimon'un uzanarak son anda çeldiği topu, Bergdich kornere attı.

85. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Mesanovic'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.

90+1. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası Rodallega'nın rakip yarı alanın ortalarından şutunda kaleci Doğan Alemdar, topu çeldi.

Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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