Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Duarte), Aleksic, Crivelli, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 90+5 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Kone), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 Camara), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare
Goller: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Epureanu, Dk. 90+6 Mahmut Tekdemir (yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 33 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçı 1-1 sona erdi.
52. dakikada Medipol Başakşehir, Sivasspor ceza sahasının dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Robin Yalçın topa ayak koydu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.
75. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sivasspor ceza yayı önünde topla buluşan Demba Ba, Deniz Türüç'ün önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Deniz'in kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, topu yumruklarıyla çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Mücadele 1-1 tamamlandı.