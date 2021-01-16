YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

16.01.2021 18:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 1 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Duarte), Aleksic, Crivelli, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 90+5 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Kone), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 Camara), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare

Goller: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Epureanu, Dk. 90+6 Mahmut Tekdemir (yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 33 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor maçı 1-1 sona erdi.

52. dakikada Medipol Başakşehir, Sivasspor ceza sahasının dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Robin Yalçın topa ayak koydu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sivasspor ceza yayı önünde topla buluşan Demba Ba, Deniz Türüç'ün önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Deniz'in kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, topu yumruklarıyla çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi

Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi

FCA ve PSA Grubu'nun birleşmesi tamamlandı

FCA ve PSA Grubu'nun birleşmesi tamamlandı

Yeşilçam yıldızlarından Başkan Yazıcı’ya ziyaret

Yeşilçam yıldızlarından Başkan Yazıcı’ya ziyaret

HSBC, GSYH ve ticaretteki toparlanma ile MENAT Bölgesi’nde büyümeyi hedefliyor

HSBC, GSYH ve ticaretteki toparlanma ile MENAT Bölgesi’nde büyümeyi hedefliyor

Tahkim Kurulu, Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Jefferson Junior'ın 3 maçlık cezasını onadı

Esenyurtlu kadınlar üretime başladı

Esenyurtlu kadınlar üretime başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.