Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon
Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Jefferson (Dk. 63 Güray Vural), Vetrih, Maxim (Dk. 58 Sousa), Kenan Özer (Dk. 58 Dicko), Muhammet Demir (Dk. 81 Bilal Başacıkoğlu)
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov (Dk. 89 Burak Çamoğlu), Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel (Dk. 68 Katranis), Abdurrahman Canlı (Dk. 46 Kamara), Ribeiro, Akintola (Dk. 73 Selim Ilgaz), Traore (Dk. 89 Muhammed Mert), Boupendza, Diouf
Goller: Dk. 30 Jefferson (Gaziantep FK), Dk. 90+7 Morais (Kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+5 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor), Dk. 22 Maxim, Dk. 33 Muhammet Demir, Dk. 90+6 Sa Pinto (Teknik direktör) ve Jefferson (Kulübede)(Gaziantep FK)
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, 1-1 berabere kaldı.
67. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.
80. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın pasında topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
88. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Dicko topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.
90+3. dakikada Katranis'in pasında topu kontrol eden Selim Ilgaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Konuk ekibin sağ taraftan kazandığı serbest atışta Muhammed Mert ceza sahasına ortasını yaptı. Ön bölümdeki Morais'in ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.