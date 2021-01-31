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Futbol: Süper Lig

31.01.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Emrah Başsan, Ricardo Gomes,

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ali Kaan, Sarlija, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Atakan Çankaya, Saba Lobzhanidze, İbrahim Akdağ, El Hadji, Paintsil, Badji

Sarı kartlar: Dk. 17 Omolo, Dk. 37 Chahechouhe, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor),

Süper Lig'in 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

21. dakikada El Hadji ceza sahası önünden sert vurdu ancak kaleci Szumski tek hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Schwechlen ile girdiği ikili mücadelede topu alan İbrahim Akdağ, sağ çaprazda ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Szumski topu kontrol etti.

40. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşuna yükselen Ricardo Gomes, topa kafa vurdu. Kaleci Korcan Çelikay'dan seken topu tamamlamak isteyen Omolo'nun vuruşunda ise top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

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