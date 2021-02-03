YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

03.02.2021 18:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük: 2 - Gaziantep: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 86 Vato Arveladze), Ndao (Dk. 78 Emre Çolak), Castro (Dk. 57 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Salibur), Ademi (Dk. 77 Sobiech)

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 72 Bilal Başacıkoğlu), Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 84 Morais), Jefferson (Dk. 65 Andre), Rashid (Dk. 84 Sousa), Maxim, Mirallas, Dicko (Dk. 46 Kenan Özer)

Goller: Dk. 58 Ndao, Dk. 64 Borini (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 41 Biglia, Dk. 45 Bertolacci (Fatih Karagümrük), Dk. 45 Mirallas, Dk. 89 Djilobodji (Gaziantep)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Gaziantep'i 2-0 yendi.

47. dakikada Balkovec'in sağdan kullandığı köşe atışında Ademi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

58. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Balkovec, Borini'yle paslaşarak soldan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Savunmaya da çarpan top, arka direkteki Ndao'nun önüne düştü. Senegalli oyuncu, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

64. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Koray Altınay'ın sağdan ortasında ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Borini'nin şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

83. dakikada Maxim'in ara pasında topla buluşan Kenan Özer, Roco'yu çalımlayarak şutunu çekti. Kaleci Aykut Özer topu çeldi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Boyner’den sömestir tatili için çocuklara 5 etkinlik önerisi

Boyner’den sömestir tatili için çocuklara 5 etkinlik önerisi

Futbol: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta görünüm

Futbol: Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta görünüm

Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbol: Misli.com 3. Lig

Pandemiye rağmen 95 mağazaya ulaştı

Pandemiye rağmen 95 mağazaya ulaştı

Eyüpsultan Beyaz Masa, 3 bin 491 talep ve şikayeti çözüme kavuşturdu

Eyüpsultan Beyaz Masa, 3 bin 491 talep ve şikayeti çözüme kavuşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.