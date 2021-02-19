Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike (Dk. 67 Ndayishimiye), Mehmet Topal, Deniz Türüç (Dk. 39 Gulbrandsen), Berkay Özcan, Junior Fernandes (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli

Trabzonspor: Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Hugo, Edgar le, Faruk Can Genç, Berat Ayberk Özdemir, Flavio, Yunus Mallı (Dk. 78 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Atakan Gündüz), Ekuban, Djaniny (Dk. 87 Afobe)

Gol: Dk. 80 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Rafael

Sarı kartlar: Dk. 48 Faruk Can, Dk. 88 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 64 Crivelli (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

66. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

80. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakip yarı alana geçen ve rakiplerinden sıyrılan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.