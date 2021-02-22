Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Can Hanoğlu, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Erdi Dikmen, Kulusic, Atila Turan (Dk. 46 Pinto), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Endri Çekiçi), Voca, Lobjanidze (Dk. 73 Geraldo), Lukasik, Paintsil, Borven
Çaykur Rizepor: Gökhan Akkan, Selim Ay, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Dokovic (Dk. 84 Erik Sabo), Abdullah Durak (Dk. 67 Yasin Pehlivan), Donsah (Dk. 19 Doğan Erdoğan), İsmail Köybaşı, Samudio (Dk. 67 Michalak), Skoda (Dk. 67 Soderlund)
Goller: Dk.3 Donsah (Çaykur Rizespor), Dk. 45+2 Borven (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 53 Kulusic, Dk. 80 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.
51. Endri Çekiçi'ni yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere tokatladı. Aynı dakikada Endri Çekiçi'nin sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte Borven'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
53. dakikada Dokovic'in ceza sahasının hemen dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu sağ direğin dibinden kornere tokatladı.
Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.