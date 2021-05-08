Futbol: Süper Lig

27. dakikada Endri Çekiçi'nin sağ kanattan ceza alanına ortasında altıpas içinde yükselen Alper Potuk, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Fenerbahçe skora denge getirdi. Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın ortasında altıpas önünde Ozan Tufan, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

İlk yarı, 1-1 sona erdi.



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