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Futbol: Süper Lig

08.05.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi, Lobjanidze, Alper Potuk, Paintsil, Badji

Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 35 Gökhan Gönül), Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Goller: Dk. 3 Alper Potuk (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 40. haftasındaki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sosa'nın geri pasında araya girerek topu kapan Alper Potuk, ceza sahasına girdikten sonra etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in solundan ağlara gönderdi: 1-0

11. dakikada ev sahibi takımın ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Endri Çekiçi şutunu çekti. Kaleci Harun Tekin, güçlükle topu kornere çeldi.

20. dakikada Fenerbahçe'nin etkili atağında, sol çaprazdan topla hareketlenen Mert Hakan Yandaş, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Friedrich, üzerine gelen topu kontrol etti.

27. dakikada Endri Çekiçi'nin sağ kanattan ceza alanına ortasında altıpas içinde yükselen Alper Potuk, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Fenerbahçe skora denge getirdi. Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın ortasında altıpas önünde Ozan Tufan, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

İlk yarı, 1-1 sona erdi.

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