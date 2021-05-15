YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

15.05.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Mert Topuz, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen (Dk. 77 Embiya Ayyıldız), Kulusic (Dk. 34 Alperen Babacan), Pazdan, Ali Kaan Güneren, Diousse, Lobjanidze( Dk. 46 Geraldo), Şahverdi Çetin (Dk. 60 Lukasik), Paintsil (Dk. 60 Orkan Çınar) Badji

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Berkay İsmail Kutlu, Efecan Karaca (Dk.90+4 Yusuf Özdemir) Umut Güneş (Dk. 90+4 Siopis), Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Ceyhun Gülselam), Davidson (Dk. 90+4 Arda Uzun), Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)

Gol: Dk. 24 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 57 Şahverdi Çetin, Dk. 88 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)

ANKARA (AA) - Süper Lig'in 42. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 1-0 yendi.

55.dakikada ceza sahasının sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson’un sert şutunu kaleci Mert Topuz kurtardı. Kaleciden dönen topa vuran Efecan Karaca’nın şutunda da kaleci Mert, üzerine gelen topu kurtarmayı başardı.

66. dakikada Berkan Kutlu’nun ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta kaleci Mert Topuz, topu kornere tokatladı.

Konuk ekip sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz haldeYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz halde
İhtiyaç sahibi aileler için ‘zimem defteri’ uygulamasıİhtiyaç sahibi aileler için ‘zimem defteri’ uygulaması

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:22
Yatsı
22:00

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti

Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

Adana'da evinde tüfekle öldürülen kişinin tartıştığı oğlu tarafından vurulduğu tespit edildi

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

İçişleri Bakanı Soylu, bayram tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.