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Futbol: Süper Lig

22.08.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Mbwana Samatta

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Fredy, Amilton, Wright

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.

1. dakikada Ghacha'nın sağdan ortasında Szalai'den seken topa Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.

43. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Nuri Şahin'in sağdan ortasında kaleci Altay Bayındır, kontrol etmek isterken topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Amilton'un döndükten sonra yaptığı vuruşta Altay, altıpasın önünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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