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Futbol: Süper Lig

28.08.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Ata Yıldırım

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Ribeiro, Fatih Kuruçuk, Falette (Dk. 15 Burak Öksüz), Lobjanidze, Onur Ergün, Diouf, Traore, El Kaabi

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Leroy Fer, Borja, Juanfran, Novais, Candeias, Davidson

Goller: Dk. 4 Traore, Dk. 18 Lobjanidze, Dk. 42 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 6 Traore (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

4. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lobjanidze'nin şutunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Traore'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

18. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin pasında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Lobjanidze'nin ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

35. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Davidson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

42. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Lobjanidze'nin pasında ceza sahası dışından sol çaprazdan Ribeiro'nun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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