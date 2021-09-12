Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Gökhan Gönül, Holmen, Cemali Sertel, Djokovic, Phiri, Alper Potuk, Boyd, Bolasie, Pohjanpalo

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Ribeiro, Fatih Kuruçuk, Burak Öksüz, Kamara, Onur Ergün, Diouf, Traore, El Kaabi

Sarı kart: Dk.45+5 Diouf (Atakaş Hatayspor)

RİZE (AA) - Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

2. dakikada Traore'nin ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Diouf'un yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu ayakları ile çelmeyi başardı.

13. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boyd'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gökhan Gönül'ün ön direkte kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada ceza yayı üzerinde savunmadan sıyrılan Kamara'nın kaleci ile karşı karşıya sert şutunda, Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

45+3. dakikada Bolasei'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında Pohjanpalo'nun penaltı noktasında kontrol edip vuruşunda top az farkla üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.



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