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Futbol: Süper Lig

21.09.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük: 0 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Wright, Milosevic, Amilton, Crivelli

Sarı kartlar: Dk. 28 Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 40 Adnan Uğur, Dk. 45 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

3. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Kaleci Boffin'in pasında Milosevic'e yaptığı baskıyla topun sahibi olan Adnan Uğur, meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Ahmed Musa'ya aktardı. Nijeryalı oyuncunun pasında Kudriashov'dan seken top Pesic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde yakın mesafeden şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada soldan Caner Erkin'in uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Pesic, süratle ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Boffin, ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

38. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Ahmed Musa'nın savunmanın arkasına pasında Güray Vural'dan seken top, solda son çizgiye yakın bir noktada Kerim Frei'ın önüne düştü. Kerim'in ortasında Pesic, kafayla topu Bertolacci'ye indirdi. Bu oyuncunun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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