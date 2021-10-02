Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mert Güzenge, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekiçi, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Milunovic, Awaziem, Borja, Juanfran, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Diedhiou

Sarı kartlar: Dk. 13 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 27 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı golsüz berabere bitti.

4. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Çekiçi'nin sert vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda kornere çeldi.

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Hassan'ın pasına hareketlenen Çekiçi'nin gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

13. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ortasında, Diedhiou topu kafayla Emre Akbaba'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Sehic'ten döndü.

29. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda, topa iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

43. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ceza sahasına pasında, topa iyi yükselen Diedhiou'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



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