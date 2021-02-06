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Futbol: TFF 1. Lig

06.02.2021 20:58 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Şahan Yılmaz, Serdar Diyadin

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Emircan Altıntaş (Dk. 64 Pa Dibba), İsmail Yüksek, Gökhan İnler (Dk. 73 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Yunus Akgün (Dk. 83 Sedat Şahintürk), Ezeh (Dk. 73 Rangel)

Ankara Keçiörengücü: Mejias, Ercan Yazıcı, Mudimu, Mete Çelik (Dk. 81 Engin Bekdemir), Levent Gülen, Tevfik Altındağ, Blagojevic (Dk. 59 Bodul), Doğukan Efe (Dk. 81 Halil İbrahim Esen), Olatunbosun, Pedersen, Samed Ali Kaya (Dk. 70 Erdem Çetinkaya)

Goller: Dk. 33 Hasan Kılıç (Penaltıdan), Dk. 74 Pa Dibba (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Pedersen, Dk. 13 Olatunbosun, Dk. Mete Çelik (Ankara Keçiörengücü), Dk. 85 Rangeli Dk. 89 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.

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Adana Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
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