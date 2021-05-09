Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Koray Gençerler, Selahattin Altay, Gökhan Memişoğlu

Bursaspor: Canberk Yurdakul (Dk. 46 Talha Yakın), Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver, Aykut Akgün, Onur Atasayar (Dk. 78 İsmail Can Çavuşluk), Ozan İsmail Koç (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Eren Güler (Dk. 46 Batuhan Kör), Tuğbey Akgün (Dk. 74 Vefa Temel)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar (Dk. 63 Muhammed Birkan Tetik), Ogün Bayrak (Dk. 55 Haşim Arda Sarman), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül (Dk. 55 Muharrem Cinan), Süleyman Olgun, Cem Ekinci, Uğur Utlu (Dk. 63 Bilal Budak), Burak Aydın, Barış Alper Yılmaz (Dk. 26 Melik Derin), Eze

Goller: Dk. 33 Soner Gönül, Dk. 45 Melik Derin, Dk. 85 Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Dk. 77 Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34'üncü ve son hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.



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