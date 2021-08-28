Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Osmanlı

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Çağrıcan Pazarcıklı

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Solmaz, Talha Yünkuş, Pululu (Dk. 88 Hamza Gür), Diallo (Dk. 78 İbrahim Mirza Aral), Burak Aydın (Dk. 46 Uğur Utlu), Erdem Onur Beytaş (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Vusal Iskandarlı (Dk. 85 Olawoyin), Eze

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Rüştü Hanlı, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı (Dk. 77 Bruns), Celil Yüksel, Kadir Keleş (Dk. 77 Tetteh), Ahmethan Köse (Dk. 55 Berkan Fırat), Samed Ali Kaya (Dk. 77 Roche), Ozegovic (Dk. 55 Innocent Kingsley)

Goller: Dk. 49 Eze, Dk. 52 Vusal Iskandarlı (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 40 Burak Aydın, Dk. 90 Ogün Bayrak (Ankara Keçiörengücü), Dk. 47 Ahmethan Köse, Dk. 90 Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi.



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