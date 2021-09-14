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Futbol: TFF 1. Lig

14.09.2021 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Eyüpspor: 2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Gökmen Baltacı, Mehmet Akıncık

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Manaj, Kerim Avcı (Dk. 78 Mehmet Özcan), Okan Alkan (Dk. 65 Bilal Ceylan), Landel, Doğan Can Davas, Akabueze (Dk. 78 Abdullah Balıkçı), Burak Süleyman (Dk. 62 Pucko), Gökay Güney, Süleyman Luş

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Mezague, Muhammed Akarslan, Stancu (Dk. 68 Umut Bulut), Timur Temeltaş (Dk. 46 Taşkın İlter), Kemal Tokak, Bülent Uzun (Dk. 83 Yalçın Kılınç), Uğur Akdemir (Dk. 15 Mikail Okyar), Bekir Yılmaz, Caner Hüseyin Bağ, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 84 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 43 Stancu, Dk. 74 Mete Kaan Demir (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Lokman Gör, Dk. 67 Gökay Güney (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Mezague (Eyüpspor)

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

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