YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

19.09.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor: 2 - Gençlerbirliği: 2

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Tomane, Burak Yılmaz, Alaaddin Okumuş (Dk. 64 Ali Ülgen), Yasin Öztekin, Soner Gönül, Berk Taşkın (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Hasan Kılıç, Fofana, Melih Okutan (Dk. 46 Cihan Kahraman), Osman Çelik

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Eleke, Aksel Aktaş, Barış Alıcı (Dk. 81 Sallaich), Grechyshkin, Kazenga (Dk. 81 İlker Karakaş), Ömürcan Artan (Dk. 90 Metehan Mert), Kerem Can Akyüz, Lima (Dk. 75 Rahmetullah Berişbek)

Goller: Dk. 40 Fofana, Dk. 90+3 Tomane (Yılport Samsunspor), Dk. 44 Barış Alıcı, Dk. 62 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 65 Mert Kula, Dk. 86 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)

TFF 1. Lig'in 6. haftasındaki Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği karşılaşması 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandıMerakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyorDoğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyor
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandıSamsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği

Samsun Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazartesi

İmsak
04:47
Sabah
06:13
Öğle
12:33
İkindi
16:00
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazartesi

Sosyal Meskenler Eczanesi
Ilkadimcanik
Kevser Eczanesi
Ilkadimcanik
Ferah Eczanesi
Ilkadimcanik
Volkan Eczanesi
Atakum
Begüm Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Datça'da Sanayi Ağacı Heykeli'nin açılışı demir kesme aletiyle yapılmaya çalışıldı

Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Kayserispor-Kasımpaşa maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.