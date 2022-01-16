YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

16.01.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 6. hafta maçları oynandı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Kireçburnu-Ataşehir Belediyespor: 0-7

Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beşiktaş Vodafone: 1-7

Hatayspor-Fatih Vatanspor: 0-3

1207 Antalyaspor-Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 3-1

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Altay: 1-0

B Grubu:

Fatih Karagümrük-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-1

Galatasaray Hepsiburada-Konak Belediyespor: 1-1

Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Trabzonspor: 1-0

Bitexen Sivasspor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 2-1

Çaykur Rizespor-ALG Spor: 0-3

Dudullu-Hakkarigücü: 1-4

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ocak Pazar

İmsak
06:50
Sabah
08:20
Öğle
13:19
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:32
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü saldırıdan önceki kavgaya ilişkin duruşmada çıkan arbedede 6 polis yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Sivasspor yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana Demirspor, yarın Kayserispor'u konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.