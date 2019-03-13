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Futbol turnuvasında faciadan dönüldü

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

ABD'nin Arkansas eyaletinde futbol turnuvasında aydınlatma direği sahaya devrildi. Facia ucuz atlatılırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

Sahaya devrilen direk yüzünden hakem ve oyuncular ölümden döndü. Görüntüler ABD'nin Arkansas eyaletinden, liseli öğrencilerin futbol turnuvasında devrilen aydınlatma direği oyuncuların arasına düştü. Yan hakemin iki ayağı kırılırken, bir öğrenci de sıyrıklarla kurtuldu. Facia saniye saniye kameralara yansıdı.


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abd futbol turnuvası aydınlatma direği

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