Futbol turnuvasında faciadan dönüldü

Sahaya devrilen direk yüzünden hakem ve oyuncular ölümden döndü. Görüntüler ABD'nin Arkansas eyaletinden, liseli öğrencilerin futbol turnuvasında devrilen aydınlatma direği oyuncuların arasına düştü. Yan hakemin iki ayağı kırılırken, bir öğrenci de sıyrıklarla kurtuldu. Facia saniye saniye kameralara yansıdı.
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