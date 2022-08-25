YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu

Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off turu

25.08.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demir Grup Sivasspor: 0 - Malmö: 0 (İlk yarı)

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, Leke James

Malmö: Diawara, Beijmo, Lasse Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Birmancevic, Kiese Thelin

Sarı kartlar: Dk.13 Erdal Rakip, Dk. 21 Birmancevic (Malmö), Dk. 29 Keita, Dk. 44 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Demir Grup Sivasspor-Malmö karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Leke James'in pasıyla ceza alanı dışı sağ çaprazda toplan buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

9. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta ceza yayı üzerinde Kiese Thelin, topuk pasıyla penaltı noktasındaki Birmancevic'i gördü. Sivasspor savunması son anda araya girerek bu futbolcunun vuruşuna izin vermedi.

18. dakikada Erdal Rakip'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte iyi yükselen Kiese Thelin'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.

25. dakikada ev sahibi ekip kontra atakla etkili oldu. Soldan rakip ceza sahasına giren Gradel'in içeriye çevirdiği topu Yatabare'ye gelmeden önce savunma araya girerek uzaklaştırdı.

31. dakikada Erdal Rakip'in ara pasıyla ceza sahasına giren Birmancevic'in vuruşunda, Appindangoye yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti.

42. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan aldığı pasla sağ kanatta ilerleyen Gradel'in içeriye çevirdiği top, Leke James'e gelmeden önce savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladıMalmö, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandıSivas'ta devrilen otomobildeki polis memuru yaralandı
GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdüGÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta bir kişi eşi ve 3 kızını uyurken pompalı tüfekle öldürdü
Anahtar Kelimeler:
futbol

Sivas Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:46
Öğle
12:39
İkindi
16:23
Akşam
19:22
Yatsı
20:47
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ukraynalı mülteci için yuvasını yıktı! Şimdi Ukrayna'ya gidiyor

Ukraynalı mülteci için yuvasını yıktı! Şimdi Ukrayna'ya gidiyor

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.