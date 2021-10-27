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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

27.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2 Çankaya Futbol Kulübü : 0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Barış Çardaklı, Samet Özkul

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Veysel Çapan, Alpay Koldaş, Manaj, Kerim Avcı (Dk.88 Hüseyin Eşkol), Mehmet Özcan (Dk.79 Akabueze), Abdullah Balıkçı (Dk. 69 Adeede), Bilal Ceylan (Dk.88 Berke Görgün), Levent Ayçiçek ( Dk.46 Pucko), Burak Süleyman, Gökay Güney, Süleyman Luş

Çankaya Futbol Kulübü: Hüseyin Genç, Rahmi Muhammet Akyazı, Salim Uzun, Haydar Deniz, Ahmet Yavilioğlu (Dk.61 Emir Kaan Erik), Batuhan Arda Özdemir, Hacı Mustafa Karabulut (Dk.61 Berke Avcı) (Dk. 86 Mücahit Eraydın), Serhan Üresin, Volkan Kesim, Adnan Emir Koldere, Berkay Anıl Demir

Goller: Dk.82 Kerim Avcı, Dk.84 Manaj (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kart: Dk. 58 Ahmet Yavilioğlu (Çankaya Futbol Kulübü)

BALIKESİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda​​​​​​​ Royal Hastanesi Bandırmaspor, Çankaya Futbol Kulübünü 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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