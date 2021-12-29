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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

29.12.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 5 - Mardin 1969: 0 - Aytemiz Alanyaspor, son 16 turuna yükseldi

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 56 Buluthan Bulut), Ahmet Gülay (Dk. 67 Yusuf Özdemir), Milinovic (Dk. 56 Furkan Bayır), Fatih Aksoy, Ahmet Ildiz, Candeias, Efkan Bekiroğlu (Dk. 76 Novais), Emre Akbaba (Dk. 56 İsmail Zehir), Oğuz Aydın, Babacar

Mardin 1969: Mehmet Salih Demircan, Alparslan Devlet Yüce, Nimet Kayaalp (Dk. 83 Mehmet İlter), Kağan Kayalı, Hebat Alan, Ömürcan Karaca (Dk. 90 Toprak Gürbüz), Sercan Besler, Rıdvan Sönmez, Abdulkerim Canlı, Özgür Kazar, Eren Yalçın (Dk. 67 Beytullah Çamurlu)

Goller: Dk. 17, 30 ve 48 Babacar, Dk. 33 Emre Akbaba (Penaltıdan), Dk. 53 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Rıdvan Sönmez, Dk. 89 Kağan Kayalı (Mardin 1969)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Aytemiz Alanyaspor, TFF 3. Lig ekibi Mardin 1969'u 5-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

17. dakikada Alanyaspor öne geçti. Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Babacar, yerden düzgün bir vuruşula meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

30. dakikada Alanyaspor ikinci golü buldu. Juanfran'ın sağdan ortasında Babacar arka direkte plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

33. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Nimet Kayaalp'in Babacar'a müdahalesi sonrası hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Emre Akbaba, kaleci Mehmet Salih ile topu ayrı köşelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde tamamlandı.

48. dakikada ev sahibi ekip 4. golünü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın pasına hareketlenen Candeias, müsait durumdaki Babacar'ı gördü. Bu oyuncu topu ağlarla buluşturarak kendisinin 3, takımının ise 4. golüne imza attı: 4-0.

53. dakikada Candeias'ın pasında Efkan Bekiroğlu'nun içeri çevirmek istediği top, Abdulkerim Canlı'dan sekerek Oğuz Aydın'ın önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.

82. dakikada Oğuz Aydın sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Alanyaspor, oyuncu değiştirme hakkını kullandığı için kalan bölümü sahada 10 kişi ile tamamlamak zorunda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmayı 5-0 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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