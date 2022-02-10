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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

10.02.2022 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 - Penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük kuran Beşiktaş, çeyrek finale yükseldi

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Dk. 94 Serdar Saatçı), Vida, Montero (Dk. 72 Welinton), Rıdvan Yılmaz, Josef (Dk. 46 Atiba), Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 80 Güven Yalçın), Alex (Dk. 73 Batshuayi), Larin

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş (Dk. 98 Wilker Angel), Kerim Alıcı, Obinna, Aytaç Kara (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Moubandje (Dk. 106 Berkan Emir), Halil Akbunar (Dk. 98 Lourency), Tijanic (Dk. 66 Di Santo), Ndiaye (Dk. 106 Baku)

Sarı kartlar: Dk. 44 Montero, Dk. 53 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+1 Pjanic, 90+5 Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil Akbunar (İlk yarı bittikten sonra), Dk. 74 Arslanagic (Göztepe)

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta Göztepe'ye penaltılarda 3-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

29. dakikada ani gelişen Göztepe atağında sol çaprazdan topla ceza alanına giren Halil'in sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Pjanic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ghezzal'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada Atiba'nın pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

88. dakikada Göztepe'nin kullandığı serbest atışta kafalardan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Ndiaye'nin sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

90+8. dakikada Ghezzal'in pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi'nin yerden sert şutunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı çeldi. Topu bir kez daha önünde bulan Batshuayi kötü bir vuruşla auta gönderdi.

Maçın normal süresi 0-0 beraberlikle tamamlandı.

110. dakikada Batshuayi'nin yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pjanic'in şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

117. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Vida'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın uzatma bölümü de 0-0 tamamlandı ve tur atlayacak ekibin belirlenmesi için penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Beşiktaş'ta Batshuayi, Atiba ve Vida vuruşları gole çevirdi. Siyah-beyazlı ekipte ilk atışı kullanan Pjanic ise gol bulamadı.

Göztepe'de ise sadece Wilker Angel penaltı atışından gol bulurken; Di Santo, Berkan Emir ve Lourency atışları değerlendiremedi.

Rakibine penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdırdı.

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