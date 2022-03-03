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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

03.03.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan Bayır, Borja, Umut Güneş, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias, Diedhiou

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Caulker, Sagal, Doğan Erdoğan, Vetrih, Furkan Soyalp, Maxim, Figueiredo

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

32. dakikada sol kanattan Juanfran kullandığı taç atışında topla buluşan Emre Akbaba, rakip oyuncudan sıyrılarak ceza sahası köşe çizgisi yakında şutunu çekti. Kaleci Günay Güvenç, topu kontrol etti.

38. dakikada Alanyasporlu futbolcu Juanfran ile sağdan gelişen atakta Diedhiou, kendisine gelen topu bekletmeden Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası yakınında kaleye çektiği şut, üst direğin yakınından dışarı çıktı.

42. dakikada Djilobodji'nin sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu, Milunovic kafayla ceza sahasından uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında Maxim kendisine gelen topu kaleye gönderdi. Kaleci Marafona uzanarak topu kornere çıkardı.

45+1. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Sagal'ın müdahalesi sonrası Efecan Karaca yerde kaldı. Faul sonrası topun başına geçen Emre Akbaba kaleyi çaprazdan gören yerden direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK

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