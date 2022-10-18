Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Egemen Savran, Melih Kurtuluş

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Hosseini, Karimi, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, Mane (Dk. 86 Baran Ali Gezek), İlhan Parlak (Dk. 72 Gavranovic), Thiam (Dk. 89 Talha Sarıarslan), Uzodimma (Dk. 73 Carole), Ackah (Dk. 72 Mensah), Bertolacci

Alagöz Holding Iğdır FK: Özgün Ali Köklü, Emir Miray Köksal (Dk. 69 Mehmet Erdem Uğurlu), Tuğkan Kamışoğlu, Batuhan Kurt (Dk. 81 Osman Şahin), Mehmet Tayfun Dingil, Muhlis İstemi (Dk. 51 Mustafa Tahir Babaoğlu), Hakan Demir (Dk. 50 İshak Çakmak), Burak Yamaç, Timur Temeltaş (Dk. 69 Muhammet Reis), Halil İbrahim Sönmez, Mehmet Mustafa Yıldızaç

Goller: Dk. 3 İlhan Parlak, Dk. 84 Hosseini (Yukatel Kayserispor), Dk. 47 Batuhan Kurt (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 68 Batuhan Kurt, Dk 83 Mehmet Mustafa Yıldızaç (Alagöz Holding Iğdır FK)

KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 yenen Yukatel Kayserispor, 4. tura çıktı.

3. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

47. dakikada Alagöz Holding Iğdır FK'da kendi yarı sahasında topa sahip olan Hakan Demir'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batuhan Kurt'un düzgün vuruşunda top filelere gitti: 1-1.

84. dakikada köşe vuruşu kullanan Emrah Başsan'ın açtığı ortaya yükselen kaleci Özgün Ali Köklü'nün tokatladığı topu Hosseini kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



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