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Futbolcu Fernandes’in olaylı gecesi! "Kralın oğlu olsan seni burada kırar geçeriz"

21.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolcu Manuel Fernandes, İstanbul gecelerinde kadın arkadaşlarıyla görüntülenince panik yaptı, güvenlik görevlileriyle muhabirler arasında olay çıktı. Muhabirin elinden görüntüleri zorla alan kişiler, "Hangi basından olursan ol fark etmez, biz böyle davranırız. Kralın oğlu olsan seni burada kırar geçeriz. Kimsenin ruhu duymaz" şeklinde tehditler savurdu.

Futbolcu Fernandes’in olaylı gecesi! "Kralın oğlu olsan seni burada kırar geçeriz"

Bir dönem Beşiktaş ve Kayserispor’da oynayan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes, İstanbul’a geldi. Fernandes önceki akşam kadın arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme’deki Boaz adlı mekâna gitti. Ancak futbolcu fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olunca olay çıktı.

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Milliyet'te yer alan habere göre; Kuruçeşme'de bir gece kulübünde objektiflere yansıyan Manuel Fernandes’in paniği ve mekan güvenliklerinin işgüzarlığı sonucu olay çıktı. İki güvenlik görevlisi, 36 yaşındaki futbolcuyu cep telefonuyla görüntüleyen muhabire saldırdı.

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"HANGİ BASIN OLURSAN OL FARK ETMEZ"

Muhabiri mekan içerisine çekip, ofise atan iki kişi, basın mensubunun elini kolunu tuttu. Üçüncü kişi ise cep telefonunu alarak, görüntüleri sildi.

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"Ben basın mensubuyum" sözlerine rağmen güvenlikler, "Bizi ilgilendirmez, sen kimsin? Hangi basından olursan ol fark etmez, biz böyle davranırız. Kralın oğlu olsan seni burada kırar geçeriz. Kimsenin ruhu duymaz" şeklinde tehditler savurdu.

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