Futbolcu İlhan Mansız depremzedeler için formasını satışa çıkardı! Milli takımı yarı finale yükselten golü o forma ile atmıştı!

Eski futbolcu İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal ile oynanan maçta giydiği formayı açık artırma yöntemiyle 1 milyon TL taban fiyatından satışa sunduğunu açıkladı. Mansız, bu geliri bir yardım kuruluşuna bağışlayarak depremzedelere yardım edecek.

ŞANLI FORMASI İLE ALTIN GOLÜ ATMIŞTI!

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası arama ve kurtarma çalışmalarının yanında yardım kampanyaları ile de depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Eski futbolcu İlhan Mansız da bu çalışmalara formasını satışa koyarak destek verdi.

2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal ile Türkiye karşılaşmasında forma giyen eski futbolcu İlhan Mansız, o maçta attığı altın gol ile milli takımın yarı finale yükselmesini sağlamıştı.

Mansız, Senegal maçında giydiği formayı 1 milyon TL başlangıç fiyatından satışa çıkardığını ve bu geliri depremzedeler için yardım kuruluşuna bağışlayacağını duyurdu.



