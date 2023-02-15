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Futbolcu İlhan Mansız depremzedeler için formasını satışa çıkardı! Milli takımı yarı finale yükselten golü o forma ile atmıştı!

15.02.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası yardım kampanyaları hızla devam ediyor. Futbol dünyasından birçok isim de depremzedeler için maddi manevi desteklerini gösterdiler. Futbolcu İlhan Mansız Senegal maçında attığı gol ile takımın yarı finale yükselmesini sağlamıştı. Mansız, o maçta giydiği şanlı formayı satışa sunarak depremzedelere yardım edeceğini açıkladı.

Futbolcu İlhan Mansız depremzedeler için formasını satışa çıkardı! Milli takımı yarı finale yükselten golü o forma ile atmıştı!

Eski futbolcu İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal ile oynanan maçta giydiği formayı açık artırma yöntemiyle 1 milyon TL taban fiyatından satışa sunduğunu açıkladı. Mansız, bu geliri bir yardım kuruluşuna bağışlayarak depremzedelere yardım edecek.

ŞANLI FORMASI İLE ALTIN GOLÜ ATMIŞTI!

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası arama ve kurtarma çalışmalarının yanında yardım kampanyaları ile de depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Eski futbolcu İlhan Mansız da bu çalışmalara formasını satışa koyarak destek verdi.

ilhan mansız forma

2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal ile Türkiye karşılaşmasında forma giyen eski futbolcu İlhan Mansız, o maçta attığı altın gol ile milli takımın yarı finale yükselmesini sağlamıştı.

ilhan mansız forma 2

Mansız, Senegal maçında giydiği formayı 1 milyon TL başlangıç fiyatından satışa çıkardığını ve bu geliri depremzedeler için yardım kuruluşuna bağışlayacağını duyurdu.


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