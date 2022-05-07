Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

Manchester City takımında forma giyen İlkay Gündoğan'ın nişanlısı Sara Arfaoui, Instagram'daki cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Sara Arfaoui, bikinili pozuyla binlerce beğeni aldı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN SEVGİLİSİNDEN BİKİNİLİ POZ

Instagram'da 429 bin takipçisi bulunan Sara Arfaoui, bikinili pozuyla binlerce beğeni aldı.

İlkay Gündoğan, evlenme teklifi ettiği Arfaoui ile yaptığı paylaşımda, "Ömür boyu benim... Yakında Bayan Gündoğan" diye yazmıştı.

Sara Arfaoui ise teklife evet dediğini şu ifadelerle belirtti: Evet, evet, evet! Sen benim en iyi arkadaşım, her şeyim. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Sevgin için teşekkürler.

İlkay Gündoğan, kız arkadaşıyla pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşinden senede 7.28 milyon sterlin kazanç sağlayan yıldız futbolcu, Türk Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.





