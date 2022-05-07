MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

07.05.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk asıllı Alman millî futbolcu İlkay Gündoğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında model sevgilisi Sara Arfaoui'ye evlenme teklifi etmesiyle gündeme gelmişti. 31 yaşındaki futbolcunun sevgilisi, bikinili pozlarıyla adeta nefes kesti.

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

Manchester City takımında forma giyen İlkay Gündoğan'ın nişanlısı Sara Arfaoui, Instagram'daki cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Sara Arfaoui, bikinili pozuyla binlerce beğeni aldı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN SEVGİLİSİNDEN BİKİNİLİ POZ

Instagram'da 429 bin takipçisi bulunan Sara Arfaoui, bikinili pozuyla binlerce beğeni aldı.

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

İlkay Gündoğan, evlenme teklifi ettiği Arfaoui ile yaptığı paylaşımda, "Ömür boyu benim... Yakında Bayan Gündoğan" diye yazmıştı.

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

Sara Arfaoui ise teklife evet dediğini şu ifadelerle belirtti: Evet, evet, evet! Sen benim en iyi arkadaşım, her şeyim. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Sevgin için teşekkürler.

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

İlkay Gündoğan, kız arkadaşıyla pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

İşinden senede 7.28 milyon sterlin kazanç sağlayan yıldız futbolcu, Türk Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

Futbolcu İlkay Gündoğan'ın model sevgilisi Sara Arfaoui bikinili pozuyla nefes kesti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakirelik açıklaması gündem olmuştu! Cesur pozuyla Instagram'ı salladıBakirelik açıklaması gündem olmuştu! Cesur pozuyla Instagram'ı salladı
Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçtiAdada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

'Talimatı ben verdim gerekirse yine çağırırım...'

'Talimatı ben verdim gerekirse yine çağırırım...'

Yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet! Bir anda kendini jiletle kesmeye başladı...

Yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet! Bir anda kendini jiletle kesmeye başladı...

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

İlginizi Çekebilir

Her yerde onu arıyorlar! “Onu bulmalıyız”

Her yerde onu arıyorlar! “Onu bulmalıyız”

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçakta akılalmaz kavga! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Ekrem İmamoğlu'na tepki! 'Ben bu otobüsten inerim'

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.