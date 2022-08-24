Futbolcu Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında ve nereli?

Futbolcu Jean-Philippe Gbamin'in adı, Trabzonspor transfer haberiyle anılıyor. Fildişili orta saha oyuncusu Jean Philippe Gbamin, futbol kariyerine 2013 yılında başladı. Peki Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında? İşte detaylar...
Jean-Philippe Gbamin San-Pedro, Fildişi Sahilinde dünyaya geldi.
25 Eylül 1995 doğumludur.
26 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında RC Lens B kulübünde adım attı.
Ardından sırasıyla RC Lens ve Mainz 05 kulüplerinde yer aldı.
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