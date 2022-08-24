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Futbolcu Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında ve nereli?

24.08.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sayıda taraftara sahip takımlardan biri olan Trabzonspor'un, Jean-Philippe Gbamin için görüşmelere başladığının duyulmasının ardından Jean-Philippe Gbamin hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Futbolcu Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında ve nereli?

Futbolcu Jean-Philippe Gbamin'in adı, Trabzonspor transfer haberiyle anılıyor. Fildişili orta saha oyuncusu Jean Philippe Gbamin, futbol kariyerine 2013 yılında başladı. Peki Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında? İşte detaylar...

Futbolcu Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında ve nereli?

JEAN-PHİLİPPE GBAMİN KİMDİR?

Jean-Philippe Gbamin San-Pedro, Fildişi Sahilinde dünyaya geldi.

Futbolcu Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında ve nereli?

25 Eylül 1995 doğumludur.

Futbolcu Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında ve nereli?

26 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında RC Lens B kulübünde adım attı.

Futbolcu Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında ve nereli?

Ardından sırasıyla RC Lens ve Mainz 05 kulüplerinde yer aldı.

Futbolcu Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında ve nereli?

Futbolcu Jean-Philippe Gbamin kimdir? Jean-Philippe Gbamin kaç yaşında ve nereli?

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Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Trabzonspor
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