Futbolcu kızlara camii cemaatinden tepki

TFF tarafından düzenlenen futbol turnuvası kapsamında çeşitli illerden Bingöl'e gelen futbolcu kızların maç yapmasına bölge halkından tepki geldi. Kadınların futbol oynamasının İslam'da yeri olmadığını belirten bir kişi,"Bu zemini hazırlayan etkili, yetkili bütün mercileri, kurumları kınıyorum. Tabi başta Futbol Federasyonu olmak üzere Bingöl'de böyle bir organizasyonun yapılmasının sebeplerini öğrenmek istiyoruz. Bu, ümmetin kodlarıyla oynamaktır. Bu, halkımızın değerleriyle oynamaktır. Kadın yaratılış ve fıtratı gereği, nazik, kibar bir vücuda ve yapıya sahiptir. Böylesi ikili mücadelenin olduğu sporları kadınlardan uzak tutulması gereken sporlar olduğunu düşünüyoruz. Bu işin sadece sağlık boyutudur. İşin asıl vahim yönü Müslüman toplumun değerlerini hiçe saymaktır" ifadesini kullandı.

Yeni cami cemaatinden olan başka bir kişi, "Caminin tam karşısında kızlar arası futbol oynatılmasının ahlak dışı bir harekettir. Bunun tepkisiz kalmaması gerekir. Bunu yapanları kınıyorum. Bu İslam dışı ahlaksızlıklara bir dur dememiz gerekiyor" dedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere bazı kişiler tarafından tepki verilirken, bazı kişiler tarafından da cami cemaatinin tepkisi haklı bulundu.

