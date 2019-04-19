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Futbolcu kızlara camii cemaatinden tepki

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 19.04.2019 13:54 | Son Güncelleme

Bingöl'de Merkez'de bulunan Hacı Hıdır Cami'nin karşısında oynanan kızlar arası futbol müsabakasına cami cemaatinden tepki geldi. Kadınların futbol oynamasının bölge halkının değerlerine ters düştüğünü belirten cami cemaatinin görüntüleri sosyal medyada olay yarattı.

TFF tarafından düzenlenen futbol turnuvası kapsamında çeşitli illerden Bingöl'e gelen futbolcu kızların maç yapmasına bölge halkından tepki geldi. Kadınların futbol oynamasının İslam'da yeri olmadığını belirten bir kişi,"Bu zemini hazırlayan etkili, yetkili bütün mercileri, kurumları kınıyorum. Tabi başta Futbol Federasyonu olmak üzere Bingöl'de böyle bir organizasyonun yapılmasının sebeplerini öğrenmek istiyoruz. Bu, ümmetin kodlarıyla oynamaktır. Bu, halkımızın değerleriyle oynamaktır. Kadın yaratılış ve fıtratı gereği, nazik, kibar bir vücuda ve yapıya sahiptir. Böylesi ikili mücadelenin olduğu sporları kadınlardan uzak tutulması gereken sporlar olduğunu düşünüyoruz. Bu işin sadece sağlık boyutudur. İşin asıl vahim yönü Müslüman toplumun değerlerini hiçe saymaktır" ifadesini kullandı.

Yeni cami cemaatinden olan başka bir kişi, "Caminin tam karşısında kızlar arası futbol oynatılmasının ahlak dışı bir harekettir. Bunun tepkisiz kalmaması gerekir. Bunu yapanları kınıyorum. Bu İslam dışı ahlaksızlıklara bir dur dememiz gerekiyor" dedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere bazı kişiler tarafından tepki verilirken, bazı kişiler tarafından da cami cemaatinin tepkisi haklı bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
bingöl Hacı Hıdır Cami TFF

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Oksijen yerine karbonmonoksit soluyan tipler
yaw siz ne sığırsınız yaww Allah Allah camiyi dikmişsiniz tepeye tüm Bingöl görülüyor manzaranızdan o zaman işinize gelmeyen herşey cami önünde altında karşısında deyip engel olun!!!::::):):)):):) (benimde karşı olduğum gerici olduğum şeyler var "sevgililik olayı") gibi. ama bu aşırı gibi
bölge halkı yolsuzluk ve adaletsizliğe de aynı tepkiyi verdikleri gün konuşmaya hakları olur. Müslümanlık taslamayın
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