Futbolculara bahis soruşturması sonrası Ali Koç'un sözleri tekrar gündem oldu! Aylar önce söylemişti

Türk futbolunda hakemlerle başlayan bahis soruşturması büyüyerek devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklama ile farklı liglerde bulunan 1024 futbolcuyu bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

GÜNDEM: FUTBOLCULARA BAHİS SORUŞTURMASI

Haber spor kamuoyunda büyük ses getirdi. Ülke gündeminin ilk sırasına oturan olay sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DAN FUTBOLCULAR DA LİSTEDE YER ALDI

Eren Elmalı, Necip Uysal, Metehan Baltacı ve Ersin Destanoğlu'nun da listede yer alması tartışma yaratmıştı. Necip ve Ersin yaptıkları açıklamalarda bahis işine bulaşmadıklarını vurguladı ve suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ettiler.

Eren Elmalı ise 5 yıl önce Silivrispor'da oynadığı dönem kendi takımı dışında bahis oynadığını ve bundan sonraki süreçte bahis oynamadığını belirtti.

ALİ KOÇ'UN AYLAR ÖNCE SÖYLEDİĞİ SÖZLER YENİDEN GÜNDEM OLDU! CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan konunun gündem olmasının ardından Ali Koç'un aylar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Habertürk'te katıldığı bir yayında bahis konusuyla ilgili olarak konuşan Ali Koç, "Benim çok gücüme gidiyor. Ben konuştum, çok büyük riskler aldım. Bahis işine kim girdi bugüne kadar? Ne oluyor şimdi? Bahis demek şike demek, şike demek hakem demek ve futbolcular demek. Dolayısıyla biz isyan bayrağını yaktık" demişti.

Ali Koç'un bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Ali Koç'un söylediklerine katılıyorum Ali Koç'un söylediklerine katılmıyorum Fikrim yok Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

TÜRKİYE LİGİNDE BAHİS SORUŞTURMASINDA ADI GEÇEN FUTBOLCULAR KİMLER?

Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde:



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası

ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor: Celil Yüksel

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak