Futbolculara bahis soruşturması sonrası Ali Koç'un sözleri tekrar gündem oldu! Aylar önce söylemişti

Türk futbolunda hakemlerle başlayan bahis soruşturması büyüyerek devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı açıklama ile farklı liglerde bulunan 1024 futbolcuyu bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.
Haber spor kamuoyunda büyük ses getirdi. Ülke gündeminin ilk sırasına oturan olay sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.
Eren Elmalı, Necip Uysal, Metehan Baltacı ve Ersin Destanoğlu'nun da listede yer alması tartışma yaratmıştı. Necip ve Ersin yaptıkları açıklamalarda bahis işine bulaşmadıklarını vurguladı ve suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ettiler.
Eren Elmalı ise 5 yıl önce Silivrispor'da oynadığı dönem kendi takımı dışında bahis oynadığını ve bundan sonraki süreçte bahis oynamadığını belirtti.
Öte yandan konunun gündem olmasının ardından Ali Koç'un aylar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündeme geldi. Habertürk'te katıldığı bir yayında bahis konusuyla ilgili olarak konuşan Ali Koç, "Benim çok gücüme gidiyor. Ben konuştum, çok büyük riskler aldım. Bahis işine kim girdi bugüne kadar? Ne oluyor şimdi? Bahis demek şike demek, şike demek hakem demek ve futbolcular demek. Dolayısıyla biz isyan bayrağını yaktık" demişti.
Bahis soruşturması sebebiyle disipline gönderilen Süper Lig oyuncuları şu şekilde:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Corendon Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
Hesap.com Antalyaspor: Kerem Kayaarası
ikas Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Zecorner Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak
