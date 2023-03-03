Futbolda devrim gibi kural! FIFA kabul eder mi?

Futbolda yine bir kural değişiyor. Topun oyunda kalma süresini arttırmak için FIFA'nın flaş bir karar alacağı konuşuluyor. İspanyol gazetesi MARCA'da yer alan habere göre, ortaya atılan fikri FIFA düşünmeye aldı.

BASKETBOL GİBİ OLACAK

FIFA, futbolda zaman kaybına son vermek için basketbolda uygulanan kuralı uygulayabilir. Basketbolda, top dışarı çıktığında sürenin durması örnek alınarak futbola uyarlanacak.

FIFA DÜŞÜNMEK İSTEDİ

Ortaya atılan bu fikri FIFA düşünmek için süre istedi. Eğer kararda anlaşılırsa, önümüzdeki sene basketbol kuralı devreye girerek futbola uygulanacak.

