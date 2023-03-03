Futbolda devrim gibi kural! FIFA kabul eder mi?

Futbolda yine bir kural değişiyor. Topun oyunda kalma süresini arttırmak için FIFA'nın flaş bir karar alacağı konuşuluyor. İspanyol gazetesi MARCA'da yer alan habere göre, ortaya atılan fikri FIFA düşünmeye aldı.
FIFA, futbolda zaman kaybına son vermek için basketbolda uygulanan kuralı uygulayabilir. Basketbolda, top dışarı çıktığında sürenin durması örnek alınarak futbola uyarlanacak.
Ortaya atılan bu fikri FIFA düşünmek için süre istedi. Eğer kararda anlaşılırsa, önümüzdeki sene basketbol kuralı devreye girerek futbola uygulanacak.