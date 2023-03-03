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Futbolda devrim gibi kural! FIFA kabul eder mi?

03.03.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA, futbolda zaman kaybına son vermek için top oyundan çıktığında saatin durduğu yeni bir 'oyun saati' kuralını ciddi olarak düşünüyor.

Futbolda devrim gibi kural! FIFA kabul eder mi?

Futbolda yine bir kural değişiyor. Topun oyunda kalma süresini arttırmak için FIFA'nın flaş bir karar alacağı konuşuluyor. İspanyol gazetesi MARCA'da yer alan habere göre, ortaya atılan fikri FIFA düşünmeye aldı.

BASKETBOL GİBİ OLACAK

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FIFA, futbolda zaman kaybına son vermek için basketbolda uygulanan kuralı uygulayabilir. Basketbolda, top dışarı çıktığında sürenin durması örnek alınarak futbola uyarlanacak.

FIFA DÜŞÜNMEK İSTEDİ

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Ortaya atılan bu fikri FIFA düşünmek için süre istedi. Eğer kararda anlaşılırsa, önümüzdeki sene basketbol kuralı devreye girerek futbola uygulanacak.

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FIFA kural da,

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