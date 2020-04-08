Futbolda yayın geliri krizi! beIN Sports ödeme yapmayı durdurdu

beIN Sports,Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği resmi bir yazıyla, Süper Lig ve 1. Lig'in naklen yayın lisansı için yaptığı ödemeleri, ligler yeniden başlayana kadar dondurduğunu bildirdi.

Yayıncı kuruluş bu kararına gerekçe olarak, canlı yayın haklarını satın aldığı karşılaşmaların tamamının koronavirüs salgını sebebiyle durdurulmasını ve şu anda canlı yayınlayabileceği herhangi bir karşılaşmanın bulunmamasını gösterdiği öğrenildi. Alınan bu kararın benzerlerinin tüm dünyada uygulandığı hatta bazı yayıncıların daha ileri giderek yayın hakları sözleşmelerini feshettiğinin altı çizildi.

Bu süreçte bireysel kullanıcılara 2 ay boyunca spor paketi üyeliğini dondurma hakkı tanınacağı belirtilirken; halihazırda kapalı olan kafe, restoran ve kıraathane gibi ticari üyelerle de bayiler aracılığıyla görüşüldüğü, taksit ödemelerinde erteleme gibi çeşitli kolaylıklar sağlandığı ifade edildi.

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