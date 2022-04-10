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Futbolda yeni moda! Boğazdan direğe zincirleme...

10.04.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Gün geçmiyor ki dünya futbolunda farklı bir olay yaşanmasın! Almanya Bundesliga'da oynanan Freiburg - Eintracht Frankfurt maçında iki taraftarın yaptığı hareket, görenleri şaşkına uğrattı. Kendilerini kale direklerine zincirleyen taraftarlar karşılaşmayı böldü.

Futbolda yeni moda! Boğazdan direğe zincirleme...

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga'da Freiburg ile Eintracht Frankfurt'un karşılaştığı mücadelede yaşanan olay, herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Sahaya giren iki taraftarın yaptıkları sosyal medyada olay oldu.

Bundesliga'nın 29. haftasında oynanan Freiburg - Eintracht Frankfurt maçında ilginç bir olay yaşandı.

ZİNCİRLE KALE DİREĞİNE BAĞLADILAR

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Karşılaşmanın 2. dakikasında sahaya giren iki taraftar, kendilerini boğazlarından zincirlerle kale direklerine bağladılar ve beklemeye geçtiler.

BİR SÜRE KİMSE DOKUNMADI

Protestocuların bu hareketi sonrasında saha görevlilerinin bir süre boyunca hiçbir reaksiyon almaması dikkatleri çekerken, yaklaşık 3 dakika sonra müdahale edilen kişiler stadyumdan çıkarıldı.

PROTESTONUN SEBEBİ

Sahaya giren kişilerin dünyada fosil yakıt kullanımının sona erdirilmesi için böyle bir harekette bulunduğu iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

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Daha önce Everton'ın Newcastle United'ı konuk ettiği mücadelede Everton kalesine yönelen taraftar, plastik kelepçeyle kendisini boğazından kale direğine bağlamıştı. Güvenlik görevlileri kendini direğe kelepçeleyen taraftarı olduğu yerden ayırmak için uzun uğraşlar vermişti. Kelepçe, uzun süre protestocu taraftarın boynundan çıkarılamazken sahaya demir kesici makas getirilmişti. Güvenlik güçleri büyük uğraşların ardından protestocu taraftarı direğe bağlayan plastik kelepçeyi kesmeyi başarmıştı. Boynunda plastik kelepçe çıkarılan taraftar saha apar topar dışına çıkarılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Bundesliga
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