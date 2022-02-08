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Futbolu bırakan Mousa Dembele kimdir, aslen nereli? Mousa Dembele kaç yaşında, neden futbolu bırakıyor?

08.02.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premir Lig ekiplerinden Tottenham'da 6,5 sene boyunca forma eskiten Mousa Dembele'den futbolu bırakma kararı geldi. 34 yaşındaki futbolcu Mousa Dembele, Guangzhou City ile bir senelik kontratının kaldığını ve sürenin bitmesini ardından futbolu bırakacağını belirtti. Peki Mousa Dembele kimdir ve neden futbolu bırakıyor?

Futbolu bırakan Mousa Dembele kimdir, aslen nereli? Mousa Dembele kaç yaşında, neden futbolu bırakıyor?

Tottenham Hotspur'la Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın eşiğinden dönen, lacivert-beyazlıların yıldız oyuncusu Mousa Dembele, kontratın tamamlanmasının ardından emekliye ayrılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mousa Dembele'nin hayatı araştırılmaya başlandı.

Futbolu bırakan Mousa Dembele kimdir, aslen nereli? Mousa Dembele kaç yaşında, neden futbolu bırakıyor?

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

16 Temmuz 1987 Anvers, Belçika doğumlu Mousa Dembele 34 yaşındadır. Dembele, Belçika takımlarından Beerschot altyapısında yetişti. Willem II, AZ Alkmaar ve Fulham formalarını giydi. Deneyimli futbolcu 19 milyon Euro bedelle Fulham'dan Tottenham'a 2012'de transfer oldu.

Futbolu bırakan Mousa Dembele kimdir, aslen nereli? Mousa Dembele kaç yaşında, neden futbolu bırakıyor?

Londra ekibinde 6,5 sezon geçirdi ve sonrasında 5 milyon Euro karşılığında Guangzhou City'ye transfer oldu. Futbol kariyeri boyunca 578 maça çıktı ve 62 gol atıp 49 asist yaptı.


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