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Futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı olan Davide Lovinella'dan çarpıcı karar!

16.11.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan futbolcu Davide Lovinella, 2018 yılında futbolu bırakarak yetişkin film yıldızı olmak istediğini açıklayarak sevenlerini şaşkına çevirmişti. Lovinella, kariyeriyle ilgili yeni bir karar aldı.

Futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı olan Davide Lovinella'dan çarpıcı karar!

Yetişkin film sektöründe çalışmak için futbol kariyerini sonlandıran İtalyan yıldız Davide Lovinella, sahalara resmen geri döndü.

Yetişkin film yıldızı olmak istediğini ve bu alanda ilerleyeceğini belirten Lovinella, 2018 yılında futbolu bırakarak yetişkin film sektörüne girdi. Ancak Davide Lovinella, 2019 yılının sonlarına doğru sahalara geri döndü.

Futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı olan Davide Lovinella'dan çarpıcı karar!

O dönem yetişkin film sektöründe çalışmaya devam eden Lovinella, iki işi bir arada yapamayacağını fark edince tamamen futbola odaklandı.

Futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı olan Davide Lovinella'dan çarpıcı karar!

2021 yılında Pomigliano'da oynamak için imza atan Lovinella, hem futbolcu hem cinsel içerikli film yıldızı olmanın zor olduğunu ve çok fazla eleştiriye maruz kaldığını anlattı.

Futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı olan Davide Lovinella'dan çarpıcı karar!

Kendisinden profesyonel bir tavır beklendiğini dile getiren İtalyan futbolcu, yetişkin film sektörünün zor yanları olduğunu belirterek sadece futbolcu olmaya karar verdi.


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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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