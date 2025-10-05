Mynet Trend

Futbolu bırakıp yorumcu olmuştu... Sokak ortasında bıçaklandı!

Eski NFL yıldızı ve yorumcu Mark Sanchez, Indianapolis’te bıçaklandı. FOX Sports için maç anlatmaya hazırlanan Sanchez, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çiğdem Sevinç

Eski Amerikan futbolu oyuncusu ve yorumcu Mark Sanchez, Indianapolis'te bıçaklanarak ağır yaralandı. 38 yaşındaki Sanchez’in durumu kritik.

FUTBOLU BIRAKIP YORUMCU OLDU

Sanchez, NFL kariyerinde New York Jets, Philadelphia Eagles, Denver Broncos, Dallas Cowboys, Chicago Bears ve Washington Redskins gibi takımlarda oynamış, futbolu bıraktıktan sonra FOX Sports için yorumculuk yapmaya başlamıştı.

Futbolu bırakıp yorumcu olmuştu... Sokak ortasında bıçaklandı! 1

Olay, Cumartesi sabaha karşı 00:30 sularında Indianapolis’te bir sokakta yaşandı. Polis, gelen ihbar üzerine olay yerine ulaştığında iki kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralılardan biri Sanchez’ti. Hemen hastaneye kaldırılan eski sporcu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ZANLI GÖZALTIN ALINDI

FOX Sports olayla ilgili açıklama yaptı. Olayın bir barın yakınında, West Washington Street ile North Senate Avenue kesişiminde meydana geldiği ve zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

Sanchez, yorumcu olarak Indianapolis Colts ile Las Vegas Raiders arasındaki karşılaşmayı anlatmak üzere görevlendirilmişti. Ancak yaşanan olay nedeniyle işini yapamadı.

