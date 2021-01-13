Futbolun ordinaryüsü Lefter Küçükandonyadis aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu! İşte futbolun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis’in sözleri!

13 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybeden Lefter Küçükandonyadis ölümünün 9. yılında futbolseverlerin hafızasındaki yerini tazeledi. Lefter Küçükandonyadis, ya da bilinen lakabıyla "Futbolun Ordinaryüsü", Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı'nda büyük başarılara imza atarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçe forması ile 615 maça çıkan Lefter 423 kez fileleri havalandırmıştı. 50 kere ise milli takım formasını giyen Lefter bu formayla 21 gole imza atmıştı. Bu muhteşem başarısının yanında mütevazi kişiliğiyle de bilinen Lefter Küçükandonyadis’in unutulmaz sözlerini ve hayatını sizler için derledik.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullandı. Bu mesajın ardından Lefter Küçükandonyadis golleri ve kişiliğiyle bir kez daha anıldı.

Türk futbol tarihinin tartışmasız en yeteneklş ayaklarından biri olan Lefter Küçükandonyadis’in golleri günümüze kadar ulaşmıştır. Hatta neredeyse bu futbolcu kadar efseneleşmiş olan 'Ver Lefter'e yaz deftere' dizesi onun yeteneğini tanımaya yetmese de hafızalara kazındı.