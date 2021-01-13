Futbolun ordinaryüsü Lefter Küçükandonyadis aramızdan ayrılalı 9 yıl oldu! İşte futbolun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis’in sözleri!

13 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybeden Lefter Küçükandonyadis ölümünün 9. yılında futbolseverlerin hafızasındaki yerini tazeledi. Lefter Küçükandonyadis, ya da bilinen lakabıyla "Futbolun Ordinaryüsü", Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Takımı'nda büyük başarılara imza atarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçe forması ile 615 maça çıkan Lefter 423 kez fileleri havalandırmıştı. 50 kere ise milli takım formasını giyen Lefter bu formayla 21 gole imza atmıştı. Bu muhteşem başarısının yanında mütevazi kişiliğiyle de bilinen Lefter Küçükandonyadis’in unutulmaz sözlerini ve hayatını sizler için derledik.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan anma mesajında, "13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullandı. Bu mesajın ardından Lefter Küçükandonyadis golleri ve kişiliğiyle bir kez daha anıldı.
Türk futbol tarihinin tartışmasız en yeteneklş ayaklarından biri olan Lefter Küçükandonyadis’in golleri günümüze kadar ulaşmıştır. Hatta neredeyse bu futbolcu kadar efseneleşmiş olan 'Ver Lefter'e yaz deftere' dizesi onun yeteneğini tanımaya yetmese de hafızalara kazındı.
Lefter Küçükandonyadis 22 Aralık 1995 yılında doğdu. Büyükadada dünyaya gelen Lefter’in doğum adı Elefterios’tur. Rumanca’da özgür anlamına gelen adıyla Lefter bilinen ünlü futbolcu ordinaryüs lakabıyla tanınıyor.
“Çok gençtim. Her kulüp peşimdeydi. Ciddi ciddi Beşiktaş'a gidiyordum. Korktum. Heybetinden çekindim. Baba Hakkı'nın olduğu yerde belki elim ayağım birbirine dolanır dedim ve Beşiktaşlı olmaktan vazgeçtim.”
Lefter 17 yaşındayken gayrimüslimlere karşı Varlık Vergisi yasası çıkarıldı. Vergiyi ödeyemeyenler toplama kamplarına gönderildi. Lefter'in babası yoksul olduğu için sürgüne gitmekten kurtuldu, ama bütün akrabaları Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı.
6-7 Eylül Olayları’nda ise Büyükada’daki evini basanlar taşlayıp “Vurun şu gavura” diye bağırdılar, Lefter sabaha dek elde silah kapıda bekledi. Lefter’in evinin basıldığını duyan Fenerbahçeliler Kartal’dan motorlara binip Ada’ya koştular, Lefter’in evinin önüne barikat kurdular. "Sana bunu kim yaptıysa söyle, haddini bildirelim" diyerek saldırganların isimlerini öğrenmek istediler. Lefter saldıranların hepsini tanıdığı halde kimseyi ihbar etmedi, şikayetçi de olmadı.
18 yaşında askere giden Lefter, 3.5 sene boyunca askerlik yaptı. 1947 yılında askerden döndüğünde hala futboldan vazgeçmemişti. Kariyerine Fenerbahçe’de devam eden Lefter, Fenerbahçe marşlarının sembol ismi haline geldi. 1951-1953 yılları arasında İtalya’da Fiorentina, Fransa’da Nice takımlarında oynadı.
“Ben Fenerbahçe formasını sırtımda değil, başımda taşıdım.”
“Kazanmak, Fenerbahçe taraftarını mesut etmek”
1964'te futbolu bıraktıktan sonra Yunanistan'ın Egaleo, Güney Afrika'nın SuperSport United, Türkiye'nin Samsunspor, Orduspor, Mersin İdman Yurdu ve Boluspor takımlarında teknik direktörlük yaptı.
1966-67 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden Mersin İdman Yurdu takımının başındaydı. Mersin İdman Yurdu o sezon Osman Arpacıoğlu'nun attığı 23 golle şampiyon olarak ilk kez 1. Lig'e yükseldi. Kasım 1970'te, Naci Özkaya'nın görevinden ayrılması sonrasında Sivasspor teknik direktörlüğüne geldi. 1971 Haziran'ında ise görevinden ayrıldı. 1971-72 sezonu başında Galata'nın teknik direktörlüğünü yapmaya başladı.
3 Mayıs 2009'da Kadıköy'de Kuşdili Parkı'na heykeli dikildi. 13 Ocak 2012 tarihinde, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 86 yaşında ağır zatürreye bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti.
“Futbolda gözyaşı dökmesini bilmeyen insan sevinmesini asla öğrenemez.”
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