G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten Ederson çıkışı! ''Örnekleri var''

Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Union SG maçında alınan mağlubiyetin ardından hakem kararlarına tepki gelmişti. Tekerlekli sandalye basketbol takımı isim ve forma göğüs sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek hakem performansına, derbiye, Ederson’un PFDK’ya sevk edilmesine ve transfer dönemine dair açıklamalarda bulundu. İşte Özbek’in sözleri…

‘‘KİMSE ENDİŞE ETMESİN…’’

Dursun Özbek, "Bahis cezasının da Şampiyonlar Ligi'ndeki maça etkisi oldu. Bunları bahane olarak söylemiyorum. İlk 8 hedefimiz vardı. Galatasaray'ı en yüksek seviyeye taşıyacağız. Kimse endişe etmesin. 3 maçta gereken puanları toplamayı hedefliyoruz. Takıma güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bizi arzu ettiğimiz yere taşıyacaklar." dedi.

TRANSFER KONUSUNA DEĞİNDİ…

Dursun Özbek:, "Transfer dönemine az bir zaman kaldı. Konuyu her gün kendi içimizde tartışıyoruz. Scout ekibi ile de çalışmalar devam ediyor. Devre arasına kadar açıklama yapmayı düşünmüyoruz. Bu dönemde yapılan açıklamalar zaman zaman kulübüne olur. Sessiz ama nitelikli bir çalışa mile transfer dönemine çalışıyoruz. Hocamızın taleplerini yerine getireceğiz." dedi.

EDERSON’UN PFDK’YA SEVK EDİNMESİ İÇİN KONUŞTU

Dursun Özbek, "Ederson konusu TFF'nin işi. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum." ifadelerinde bulundu.

FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN SÖZLER

Dursun Özbek, "Derbi atmosferi sakin geçiyor, toplumu germeye gerek yok. Uzun bir maraton, ligde çok maç var. Gerginlik sadece kulüpleri değil, toplumu geriyor. Buna gerek yok. İnşallah bu şekilde devam eder. Maç sırasında da gerginlik olmamasını arzu ediyorum. Bizim davranış şeklimiz bu şekilde ve böyle devam edeceğiz." diye konuştu.