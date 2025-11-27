G.Saray'da F.Bahçe derbisi öncesi kadro krizi! Okan Buruk kara kara düşünüyor

Süper Lig devlerinden Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi’nde Belçika ekibi Union SG’ye karşı alınan mağlubiyet moralleri bozarken, maç içerisinde Jacobs’un yaşadığı sakatlıkta takımı derinden etkiledi. Teknik direktör Okan Buruk ise Fenerbahçe derbisinde sağ ek ve sol bek konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. İşte detaylar…

ASLAN BEKSİZ KALDI!

Galatasaray’da Gençlerbirliği maçında sakatlanan sağ bek Wilfried Singo ve kırmızı akrt gören Sallai ile Şmapiyonlar Ligi’ndeki Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sakatlığı nüks eden Jacobs’un yerine oynayacak isimler merak ediliyor. Öte yandan bahis oynadığı gerekçesiyle 45 gün ceza alan Eren Elmalı da Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk ise bek konusunda yaşadığı sıkıntılar çerçevesinde kara kara düşünüyor.

ALTERNATİFLER BELLİ OLDU! ARDA ÜNYAY MI?

Sarı-kırmızılı takımın hocası Okan Buruk, Kadıköy’de solda Kazımcan Karataş’ı düşünülürken, sağ bekte ise eldeki tüm alternatiflerin gitmesi sebebiyle bir ihtimal Arda Ünyay’ı sahaya sürebileceği belirtildi. Tecrübeli hocanın Kazımcan ve Arda Ünyay'ın önlerine sağ ve sol açıkta Barış Alper ile Leroy Sane'yi değerlendimek istediği, henüz tam olarak hazır olmayan Yunus Akgün'ün yedek kübesinde maça başlayacağı düşünülüyor.

OSIMHEN’IN DURUMUNA DAİR BİLGİLENDİRME

Millî takımdan sakat dönen ve tedavisine devam edilen Victor Osimhen’de de umut ışığı doğdu. Avrupa maçında forma giyemeyen Nijeryalı golcünün tedavisi için büyük uğraş verilirken, doktorların iğneyle sahaya sürmek için çalıştığı öğrenildi. Mauro Icardi’nin form durumundan memnun olmayan Buruk’un Osimhen’i ne şart olursa olsun sahada görmek istediği aktarıldı.

YILDIZLARDA SON DURUMLAR…

Türkiye gazetesinin haberine göre takımdaki sakat isimlerin son durumlarına dair bilgilendirme geldi.

Osimhen: Tedavisi sürüyor. F.Bahçe derbisinde oynamak için çok istekli.

Lemina: Riske etmemek için USG maçında dinlendirildi, Kadıköy’de sahada.

Jakobs: Sakatlığı artık kronik duruma geldi. Derbiye yetişme ihtimali çok düşük!

Singo: Aynı bölge yani sol arka adalesinden sakatlanmıştı, derbide yok.

Kaan Ayhan: Bek sorunu sebebiyle tedavisi hummalı şekilde sürüyor. Şansı çok az.

Yunus Akgün: Kadrodaki problemler dolayısıyla erken dönmesi için seferberlik var.