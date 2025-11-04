SPOR

G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk Ajax maçı öncesi konuştu! Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefini açıkladı! Hedef: İlk 8

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile kritik bir mücadeleye çıkacak temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve kaleci Uğurcan Çakır maç öncesi açıklamalarda bulunuyor. Buruk'un ''En büyük hedef ilk 8'e girmek. Bu maç o anlamda bizim için çok kritik'' sözleri basın toplantısına damga vurdu... | Galatasaray haberleri ...

Burak Kavuncu
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Hollanda devi Ajax ile karşılaşacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında E.Frankfurt karşısında 5-1'lik skorla ağır bir mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, önce Liverpool'u 1-0 ardından da evinde Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek ilk 24 için büyük avantaj elde ederken, teknik direktör Okan Buruk 4.maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. | Galatasaray haberleri ...

İşte Okan Buruk ve Uğurcan Çakır'ın açıklamalarından satır başları...

OKAN BURUK HEDEFİNİ BELİRLEDİ: İLK 8

G.Saray da teknik direktör Okan Buruk Ajax maçı öncesi konuştu! Şampiyonlar Ligi ndeki hedefini açıkladı! Hedef: İlk 8 1

Okan Buruk, "İki maç kazandık. Üçüncü maçı kazanmak istiyoruz. En büyük hedef her takım için ilk 8'e girmek. Bu maç o anlamda bizim için çok kritik. Aynı açıdan Ajax için de kritik. İlk puan ve galibiyetlerini almak istiyorlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

''ÇOK BÜYÜK HAYALLER KURMAMIZ İÇİN...''

G.Saray da teknik direktör Okan Buruk Ajax maçı öncesi konuştu! Şampiyonlar Ligi ndeki hedefini açıkladı! Hedef: İlk 8 2

Okan Buruk, "Çok büyük hayaller kurmamız için bu maçın çok büyük bir önemi var. İnşallah yarınki maçtan sonra bu hayali daha net kuracağız. Hep cesur oynadık yine cesur oynayacağız. Kimle oynarsak oynayalım kazanma odaklıyız. Asla beraberlik için bir maça çıkmadık. Bu maçta da aynısı olacak." dedi.

''BİR GALİBİYET BİZİ ÇOK FARKLI BİR YERE GETİRİR...''

G.Saray da teknik direktör Okan Buruk Ajax maçı öncesi konuştu! Şampiyonlar Ligi ndeki hedefini açıkladı! Hedef: İlk 8 3

Okan Buruk, "Ajax en iyi durumda değil ama önemli oyuncuları var. Şampiyonlar Ligi motivasyonumuzla, son iki maçta 6 puan aldık. Burada alacağımız bir galibiyet, bizi çok farklı yere götürecek. Bizim için çok büyük önemi var." dedi.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN KONSANTRASYONU ÇOK DAHA FAZLA OLUYOR...''

G.Saray da teknik direktör Okan Buruk Ajax maçı öncesi konuştu! Şampiyonlar Ligi ndeki hedefini açıkladı! Hedef: İlk 8 3

Okan Buruk, "Geçen sene buradaki maça ilk 8'i garantilemek için çıktık ama olmadı. Geçen sene daha başarılı bir Ajax vardı. Ama söylediğim gibi, çok büyük şeylerin değiştiğini düşünmüyorum. Bizim daha değişik, tecrübeli bir kadromuz var. Tabii ki eksiklerimiz var. Eksiklerini tamamlayan, öz güvenli bir Galatasaray var. Bunu da göstermek istiyoruz. Aynı kupa da değil, Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu çok daha fazla oluyor."

''AJAX ÇOK KÖKLÜ BİR TAKIM!''

G.Saray da teknik direktör Okan Buruk Ajax maçı öncesi konuştu! Şampiyonlar Ligi ndeki hedefini açıkladı! Hedef: İlk 8 5

Uğurcan Çakır, "Rakibin durumundan bağımsız eksiklerine çalıştık. Ajax çok köklü bir takım. Bu seviyede her maç zor.Şampiyonlar Ligi gruplarında oynamak benim için gurur verici, mutluluk verici. Futbola başlama amaçlarımdan biri zaten hep en üst seviyede kendimi göstermekti. Galatasaray'da bu şansı yakaladığım için mutluyum. Bu organizasyonda da kendimi en iyi şekilde bütün dünyaya göstermek istiyorum. İnşallah hem kendi adıma hem de takımım adına yarın güzel bir gece olur, hem de ülkemizi sevindiririz." ifadelerinde bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR KARİYER HEDEFİNİ AÇIKLADI!

G.Saray da teknik direktör Okan Buruk Ajax maçı öncesi konuştu! Şampiyonlar Ligi ndeki hedefini açıkladı! Hedef: İlk 8 6

Uğurcan Çakır, "İnşallah ben de Ajax kalecisi gibi 42 yaşıma kadar Galatasaray forması giyebilirim." diyerek kariyer hedefini açıkladı.

