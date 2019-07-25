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G.Saray iddiası! Josef de Souza İstanbul'a geliyor

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 25.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Josef de Souza İstanbul'a geliyor.

G.Saray iddiası! Josef de Souza İstanbul'a geliyor

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, orta sahasından Badou Ndiaye ve Fernando Reges'i kaybetmişti.

Fulham'dan Fransız orta saha Seri'yi kiralayan sarı kırmızılı takım Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile ilgilendiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Al Ahli'ye 12 milyon Euro'ya transfer olan daha sonra sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

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Brezilyalı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı. Josef'in İstanbul'a gelmesi akıllara "Galatasaray'a transfer mi oldu?" sorularını akıllara getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Fenerbahçe Josef de Souza spor toto süper lig

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